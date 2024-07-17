為何零售巨頭好市多要進軍房地產開發？專家直指三大原因

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 14:59

美國會員制倉儲批發商好市多 (COST-US) 上月宣佈要在南洛杉磯開設一家新的門市，但將是一棟住商混合大樓，除好市多外，還有一棟有 800 間房的公寓大樓，包括 184 間平價住房，美國網友對於好市多這項最新舉措紛紛按讚，並稱不管它賣什麼，跟著無腦買進就對了。

《紐約郵報》報導，跟好市多合建的開發商 Thrive Living 表示，這項公寓計畫包括五個庭院和一條景觀步道、屋頂游泳池、籃球場及各種娛樂設施，另有室內、室外健身區，提供社區居民聚會、輔導和教學的教室，及可舉辦社區電影之夜的戶外區，民眾還可在社區花園種植自己吃的植物等。

好市多是全世界最賺錢的零售商之一，每平方英尺店鋪空間營收接近 1900 美元，遠高於沃爾瑪 (WMT-US) 的 600 美元左右，但此時突然進軍房地產開發領域，專家認為可能有三大原因。

首先，南洛杉磯一直以來都是「食物沙漠」，當地居民很少去吃健康新鮮的食物，因此當好市多決定在此處開店時，《洛杉磯時報》便在第一時間按讚，並有助於當地就業且有公寓，尤其是平價住房

此外，好市多建公寓大樓可避開洛杉磯昂貴且冗長的審查程式，因為在加州想建任何東西，首先要提出一個符合所有現有規範的專案，然後經過規劃委員會、市議會多年的審查流程，其中還要開各種公聽會來確保合規，但縱使如此，建好後可能還有防不住的訴訟威脅。

快速建設、快速開新店對好市多相當重要，一方面可儘快在新地區建立顧客基礎，另一方面能有效控制成本，加速投資回報週期，快速推進建設還能減少因政策變化帶來的不確定性和風險。

在具體建設方式上，好市多採取的是模組化建設，不需要太多的力成本，便宜且高效。儘管有額外的建築費用，但算下來也比走傳統流程要划算。

最後則是著眼於未來的戰略發展。不同於許多零售商和電商追求快速擴張，好市多選擇的是「慢增長」的策略。

很少人知道好市多對年度增長有嚴格限制，也就是年度成長率不能超過 10%，主要因為擴張需要大量人力，擴張過快恐無法兼顧服務品質與產品，反而會損害品牌聲譽。

但更重要的是擴張太難了。過去十年，好市多將八成凈利返還股東，而不是拿來投資，關鍵原因是錢花不出去。

波克夏海瑟威前副董事長孟格曾說，好市多只專注於富人居住的好地方，商業模式和定位是面向相對相對富裕的階層，服務相對富裕的社區。