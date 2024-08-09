日月光擴充先進封裝產能 斥52.63億元向宏璟建設購入K18廠
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-09 15:49
日月光投控 (3711-TW) 今 (9) 日宣布，子公司日月光董事會決議通過斥資新台幣 52.63 億元，向關係人宏璟建設 (2527-TW) 購入其持有 K18 廠房，以因應公司未來擴充先進封裝之產能需求。
K18 廠房座落於高雄市楠梓區中二街 35 號之地下 2 樓至地上 12 樓之主建物，及中二街 25 號面積 7.61 坪之化學品倉庫，建物面積合計 32,999.53 坪。
K18 廠房原為日月光半導體於 2020 年與宏璟建設以合建原則所簽署之合作開發契約書所興建之 K13 廠房，日月光此次行使優先承購權向宏璟公司購入該廠房，以利高雄廠未來產能擴充需求，雙方依照專業估價報告所議定之未稅交易金額為新台幣 52.63 億元。
日月光為配合高雄廠營運成長，購入位於楠梓科技產業園區第一園區之 K18 新建廠房，主要設置晶圓凸塊封裝和覆晶封装製程之生產線，除擴充先進封裝之生產量能外，期以最佳產能配置提升日月光半導體在第一園區之封裝及測試一元化服務效能，繼續強化公司整體之發展。
日月光本案交易價格訂定主要參酌戴德梁行不動產估價師事務所及第一太平戴維斯不動產估價師事務所兩家專業估價機構出具之估價報告書，並與宏璟公司議價及洽請會計師就交易價格出具合理性意見書後，經日月光半導體董事會決議通過，相關程序業依該公司之取得或處分資產處理程序規定辦理。
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