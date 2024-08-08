波音太空船出包 超支15億美元 NASA：恐拜託馬斯克載兩太空人回地球

鉅亨網編譯許家華 2024-08-08 11:17

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美國太空總署 (NASA) 官員周三承認，由於波音 (BA-US) 的 Starliner 太空船出現問題，該機構可能不得不依靠 SpaceX 將兩名美國太空人從國際太空站送回地球，且兩位太空人恐得多在太空站待 6 個月才能返航。

這次的太空任務，也對波音造成嚴重打擊，因為波音已經額外投入約 15 億美元的超支成本，盼能成為第二個 NASA 載人任務的供應商。

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波音於 6 月 5 日將兩名美國太空人 Suni Williams 和 Butch Wilmore 送入國際太空站，這是波音 Starliner 首次載人飛行，經歷多年延遲後終於啟程。然而，原本預計一周的任務卻演變為無限期的停留，兩名太空人已在太空站待了兩個月，因為該太空船多個推進器在對接過程中失敗，太空艙出現令人擔心的氦氣洩漏問題，目前仍未知道原因，NASA 和波音正在調查中。

NASA 官員近日表示，考慮到 Starliner 的技術問題，可能需要依賴 SpaceX 的 Crew Dragon 飛船將兩位太空人安全帶回地球。儘管讓太空人搭乘 Starliner 返回地球仍是 NASA 首選，且有可能做到，但官員們正在制定備用計畫，以確保 SpaceX 能隨時應對。

如果需要 SpaceX 介入，兩位太空人恐必須等到明年 2 月才能返回，意味著他們將在太空站再待 6 個月。

解決方案之一：找馬斯克幫忙

由於太空站上可供美國載人太空艙停泊的泊位只有兩個，一個目前由輪值載人任務 (Crew-8) 的 SpaceX Crew Dragon 太空船所佔據，而另一個則是停靠著 Starliner，因此 NASA 將本該在 8 月 18 日升空的 (Crew-9) 載人任務延後至 9 月 24 日，讓 NASA 有更多時間解決 Starliner 的問題。

倘若 Starliner 問題無法解決，Starliner 可能以無人駕駛的方式，自動返航，而 Wilmore 和 Williams 則會待在太空站上，等待 9 月下旬輪值 Crew-9 載人任務的 Crew Dragon 太空船升空後，兩人再加入 Crew-9 任務，等 Crew-9 任務正常結束後，與 Crew-9 的成員一同返航。

背景

美國太空梭計畫 (Space Shuttle) 在 2014 年結束，迫使 NASA 依靠俄羅斯的聯盟號飛船將美國太空人送往太空。爾後，波音和 SpaceX 獲得政府價值數十億美元的契約，開發用於在軌道太空站之間運送人員和貨物的太空船。

自那時起，馬斯克 Hawthorne 公司已將 6 名以上的機組人員運送到國際太空站，而目前的 Starliner 任務是其首次載人試飛。