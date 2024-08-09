鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.46億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,990.11美元，24小時漲跌幅+6.82%；以太幣(ETH)現報價格2,666.19美元，24小時漲跌幅+10.1%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達27.46億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達14.7億美元；SOL(SOL)24小時成交量達9.79億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；Gifto(GFT)24小時漲幅6.49%；Ethernity Chain(ERN)24小時漲幅0.38%。
24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；Sui(SUI)24小時跌幅31.4%；Saga(SAGA)24小時跌幅30.2%。
近一週漲幅：STMX(STMX)近一週漲幅22.6%；Hooked Protocol(HOOK)近一週漲幅21.3%；Voyager Token(VGX)近一週漲幅21.1%。
近一週跌幅：Sui(SUI)近一週跌幅34.1%；BAKE(BAKE)近一週跌幅28.6%；Dogwifhat(WIF)近一週跌幅15.8%。
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