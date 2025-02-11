鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.06億美元，MANTRA(OM)24小時漲幅達0.99%

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 10:15

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24小時漲幅：MANTRA(OM)24小時漲幅0.99%；DEXE(DEXE)24小時漲幅0.82%；Pax Dollar(USDP)24小時漲幅0.01%。

24小時跌幅：Lista(LISTA)24小時跌幅62.8%；BinaryX(BNX)24小時跌幅38.2%；BURGER(BURGER)24小時跌幅35.5%。

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近一週漲幅：Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅25%；Ethena(ENA)近一週漲幅21.2%；VTHO(VTHO)近一週漲幅19.7%。