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鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.06億美元，MANTRA(OM)24小時漲幅達0.99%

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格97,886.48美元，24小時漲跌幅+2.50%；以太幣(ETH)現報價格2,690.8美元，24小時漲跌幅+4.50%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.06億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.19億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.5億美元。

24小時漲幅：MANTRA(OM)24小時漲幅0.99%；DEXE(DEXE)24小時漲幅0.82%；Pax Dollar(USDP)24小時漲幅0.01%。

24小時跌幅：Lista(LISTA)24小時跌幅62.8%；BinaryX(BNX)24小時跌幅38.2%；BURGER(BURGER)24小時跌幅35.5%。


近一週漲幅：Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅25%；Ethena(ENA)近一週漲幅21.2%；VTHO(VTHO)近一週漲幅19.7%。

近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅288%；Lista(LISTA)近一週跌幅49.5%；GMX(GMX)近一週跌幅45.6%。

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