鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.71億美元，Alchemy Pay(ACH)24小時漲幅達9.51%

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 10:15

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24小時漲幅：Alchemy Pay(ACH)24小時漲幅9.51%；TFUEL(TFUEL)24小時漲幅8.77%；Ethena(ENA)24小時漲幅9.3%。

24小時跌幅：IDEX(IDEX)24小時跌幅24.5%；TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅10.7%；Lista(LISTA)24小時跌幅9.16%。

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近一週漲幅：Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅25.1%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅20.9%；Ethena(ENA)近一週漲幅19.1%。