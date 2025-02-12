鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.71億美元，Alchemy Pay(ACH)24小時漲幅達9.51%
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格96,059.82美元，24小時漲跌幅-1.87%；以太幣(ETH)現報價格2,611.32美元，24小時漲跌幅-2.96%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.71億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.03億美元；USDC(USDC)24小時成交量達10.83億美元。
24小時漲幅：Alchemy Pay(ACH)24小時漲幅9.51%；TFUEL(TFUEL)24小時漲幅8.77%；Ethena(ENA)24小時漲幅9.3%。
24小時跌幅：IDEX(IDEX)24小時跌幅24.5%；TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅10.7%；Lista(LISTA)24小時跌幅9.16%。
近一週漲幅：Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅25.1%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅20.9%；Ethena(ENA)近一週漲幅19.1%。
近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅324%；Lista(LISTA)近一週跌幅61%；TerraClassicUSD(USTC)近一週跌幅53.7%。
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