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鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.9億美元，Dogwifhat(WIF)24小時漲幅達15.7%

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格96,234.7美元，24小時漲跌幅-2.04%；以太幣(ETH)現報價格2,619.69美元，24小時漲跌幅-3.38%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.9億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.74億美元；USDC(USDC)24小時成交量達10.43億美元。

24小時漲幅：Dogwifhat(WIF)24小時漲幅15.7%；Ethena(ENA)24小時漲幅14.2%；Dymension(DYM)24小時漲幅13.3%。

24小時跌幅：IDEX(IDEX)24小時跌幅28.3%；TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅14.9%；BinaryX(BNX)24小時跌幅6.81%。


近一週漲幅：Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅25.1%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅20.9%；Ethena(ENA)近一週漲幅19.1%。

近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅324%；Lista(LISTA)近一週跌幅61%；TerraClassicUSD(USTC)近一週跌幅53.7%。

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