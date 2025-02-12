鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.9億美元，Dogwifhat(WIF)24小時漲幅達15.7%

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 17:15

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24小時漲幅：Dogwifhat(WIF)24小時漲幅15.7%；Ethena(ENA)24小時漲幅14.2%；Dymension(DYM)24小時漲幅13.3%。

24小時跌幅：IDEX(IDEX)24小時跌幅28.3%；TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅14.9%；BinaryX(BNX)24小時跌幅6.81%。

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近一週漲幅：Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅25.1%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅20.9%；Ethena(ENA)近一週漲幅19.1%。