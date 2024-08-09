停止開發藥物 23andMe釜底抽薪 進軍減肥市場 盼一線生機

鉅亨網編譯許家華 2024-08-09 11:15

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陷入困境的基因檢測公司 23andMe (ME-US) 正改變策略，停止內部藥物開發工作，並進軍醫療保健領域最熱門的市場之一：減肥。

23andMe 周四 (8 日) 表示，計劃本月底之前，在其遠距醫療平台 Lemonaid 推出一項減重會員計畫。用戶將能夠獲得諾和諾德 (Novo Nordisk) 重磅減肥藥物中活性成分「司美格鲁肽 (Semaglutide)」的品牌藥或複方製劑。

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23andMe 公司還計劃啟動一項新的基因研究，重點研究目前流行的糖尿病和減重藥物，以確定與減重和副作用相關的基因變異。

進軍熱門的 GLP-1 藥物市場是 23andMe 公司的新策略，旨在提高股價以便重新符合監管機構的要求，並提高銷售額（該公司第一財季的銷售額有所下降）。開發虧損中的藥物開發業務，並解僱 30 名員工將削減成本，同時公司將繼續進行外部合作夥伴和專案。

該公司宣布進軍減肥市場之際，也公布最新季度銷售額為 4000 萬美元，遠低於分析師預期的 5210 萬美元。

由於消費者基因檢測市場降溫，該股今年市值已損失近 60%，周四續跌，收每股 37 美分。該公司近一年來其股價均低於納斯達克最低價 1 美元，必須在 11 月之前提高股價，以保持合規並保持上市狀態。

根據一份文件，23andMe 公司已拒絕了執行長 Anne Wojcicki 尋求將公司私有化的提議，Wojcicki 提出以每股 40 美分的價格購買流通股。一個獨立委員會在一封信中表示對這個提議「感到失望」，因為該價位沒有溢價，也缺乏融資承諾。