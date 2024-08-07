〈財報〉重磅減肥藥銷售黯淡 諾和諾德Q2業績遜預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-07 23:00

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丹麥製藥巨擘諾和諾德 (Novo Nordisk A/S) 周三 (7 日) 公布 2024 會計年度第二季與上半年財報，其重磅減肥藥銷售令人失望，該季營收、獲利均不及預期。雖然該公司仍看好減肥藥市場展望上調全年財測，但在禮來 (LLY-US) 等同業競爭對手搶進市場、產能擴張和一項重要藥物試驗失利，下修全年獲利預期。

展望未來，諾和諾德上調今年全年營收預期，預估年增 22% 至 28% 之間，高於先前的 19% 至 27%；全年營益年增區間下調至 20% 至 28%，低於先前預測的 22% 至 30%。

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根據財報，諾和諾德第二季營收年增 25% 至 680.6 億丹麥克朗 (以下單位皆同)，低於分析師預估的 687.2 億丹麥克朗；該季營益年增 9% 至 259 億丹麥克朗，低於分析師預測的 273 億丹麥克朗、淨利僅年增 3% 至 200.5 億丹麥克朗，遠遜市場預期的 226.4 億丹麥克朗。

第二季營收按業務劃分，地特胰島素注射液 (Levemir) 銷售額報 13.7 億丹麥克朗，遠超預期的 7.521 億丹麥克朗。

然而，諾和諾德重磅減肥藥第二季銷售令人失望，營收僅有 370.4 億丹麥克朗，遠低市場預期的 374 億丹麥克朗。其中，Ozempic 藥物第二季銷售額報 288.8 億丹麥克朗，低於 297.4 億丹麥克朗、Wegovy 第二季銷售額報 116.6 億丹麥克朗，低於市場預期的 136.6 億丹麥克朗。

該公司表示，獲利放緩主要是由減損導致，諾和諾德的一項晚期腎病試驗在 6 月以失敗告終，導致 57 億丹麥克朗 (約 8.35 億美元) 的損失。

此外，諾和諾德財務長 Karsten Knudsen 在電話財報會議上表示，將產品運送給批發商時獲得的回扣高於最初預期，也對銷售造成了一定的影響，但這是一次一次性因素。

諾和諾德也表示，已撤回向美國和歐洲監管機構提交的 Wegovy 治療心臟衰竭的批准申請，計劃在明年年初重新提交申請，並提供更多數據。

與此同時，獲利能力下降可能會加劇投資人的擔憂——諾和諾德在快速成長的減肥藥物市場的先發優勢正在消失。一些分析師預測，到 2030 年代初，全球減肥藥物市場的價值可能達到約 1,500 億美元。

投資人也留意諾和諾德在大幅增加美國 Wegovy 供應方面的問題。該公司執行長 Lars Fruergaard Jorgensen 在電話會議上表示：「在美國市場我們目前僅服務於數百萬肥胖患者。從飽和市場的角度來看，現在還為時過早。」

據悉，諾和諾德正斥資數十億美元增加 Wegovy 產量，以滿足飆升的需求並抵禦禮來的衝擊，禮來於去年 12 月在美國推出了減肥藥 Zepbound。