高盛報告：美股暴跌將影響明年美國GDP增長

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 11:30

‌



「股市不是經濟」（The stock market is not the economy）是華爾街的一句老生常談。然而，高盛的最新研究指出，股市的變動實際上對經濟有著直接影響。高盛呼籲美聯準會 (Fed) 密切關注股市與經濟之間的關係。

股市下跌對 GDP 的影響

‌



高盛估計，美股每下跌 10%，明年美國 GDP 增長將減少 45 個基點。該行在報告中提到，自上周五 7 月非農就業報告發布以來，股市已下跌約 5%，而 10 年期公債利率則下跌 21 個基點。高盛的金融狀況指數 (FCI) 增長驅動模型顯示，這些變化將使明年的 GDP 增長淨減少約 12 個基點。

持續下跌的風險

儘管近期美股下跌對整體經濟的風險「迄今看来有限」，但股價持續走跌可能對經濟造成負面影響，並影響 Fed 的利率政策。高盛指出，如果考慮到其他資產類別的波動，GDP 的總下降幅度可能達到 85 個基點。當增長擔憂出現時，這些波動通常伴隨著股市大跌。

經濟衰退的可能性

高盛認為，由於美國 GDP 增長率保持在 2% 以上，若美股再下跌 20% 以上，美國經濟將面臨衰退的風險。最近的數據顯示，7 月失業率意外升至 4.3%，達到 2021 年 10 月以來的最高點，觸發「薩姆規則」(0.53 個百分點)，進一步引發「衰退論」的討論。

財富效應的影響

高盛解釋，股市大幅下跌之所以對經濟產生如此大的影響，主要是因為財富效應。當消費者看到自己的投資帳戶價值大幅下降時，他們會減少支出；反之，當投資組合價值上升時，支出意願則會增強。

Fed 的貨幣政策反應

該行表示，美股進一步下跌的可能性將對 Fed 的貨幣政策產生影響。高盛指出，推動 Fed 更快降息的門檻可能會降低，因為政策制定者可能會更加謹慎，特別是在基金利率處於過高水平的情況下。

市場反應與專家建議

自美股經歷大規模拋售以來，市場評論人士如沃頓商學院教授 Jeremy Siegel 等人建議 Fed 應緊急降息 75 個基點，並在 9 月再次降息 75 個基點。他們認為，這樣的降息將有助於降低消費者的債務成本，並可能解凍房地產市場。