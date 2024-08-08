首日跌25%！陸自駕AI晶片商黑芝麻智能今成功上市 專家：展現香港招商新思路

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 16:04

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中國自駕晶片第一股誕生，自駕 AI 晶片企業黑芝麻智能今 (8) 日在香港掛牌上市，市值逾 110 億港元，黑芝麻智能是港交所第二家通過 18C 特專科技規則的上市公司。

科創網站《投資界》報導，黑芝麻智慧上市對香港意義特殊，因為放眼望去，一批將國際總部和境外研發中心落戶香港的企業正打算赴港 IPO。先落地後上市，也許是香港招商的新思路。

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黑芝麻智能成立於 2016 年，當年 9 月便獲得北極光創投領投的首筆投資，北極光創投截至去年 6 月底持有黑芝麻智能已發行股份總數約 11.48%。

一路走來，黑芝麻智能留給創投圈深刻印象。成立 8 年，黑芝麻智能累計完成 10 輪融資，總金額近 7 億美元 (約 50 億人民幣)。

黑芝麻智能上市前，創辦人單記章持有黑芝麻智能 22.98% 的股份，有權行使公司約 55.99% 的投票權，為公司的單一最大股東。

黑芝麻智能的崛起，離不開武漢與香港這兩個關鍵地方。武漢被譽為「中國車都」，是中國六大汽車產業族群發展區域之一，汽車產業發展全國領先。如今，自駕也成為武漢的城市新名片，這裡是全球最大的自駕出行服務區。2021 年 9 月，黑芝麻智能簽訂投資協定，將公司全球總部落戶武漢。

去年 7 月，黑芝麻智能首次提交赴港上市申請書，是自港交所 18C 規則生效以來，第一家正式遞交上市申請的特專科技公司。

四個月後，黑芝麻智能與香港科技園公司完成一項簽約，雙方將合力推動黑芝麻智能香港科技創新研發中心在科技園落地，並促進園區打造車規級高性能智慧汽車計算晶片平台，預計 2027 年底累計在港研發投入 1 億美元，並將本地研發團隊擴充至 100 人。這也意味著這隻超級獨角獸同時落地香港。

值得一提的是，當時合作備忘錄中提到，香港科技園公司將積極協助黑芝麻智能完成各項資源對接，並支援黑芝麻智能未來在港上市計畫。這一計畫進展順利。今年 6 月黑芝麻智能通過港交所上市聆訊，並在今日順利 IPO，市值超 110 億港元。

報導指出，黑芝麻智能成功赴港 IPO 或許是一顆風向球。香港科技園公司去年底跟寧德時代簽署合作備忘錄，寧德時代將在香港設立國際總部，隨後《路透社》援引知情人士報導，寧德時代正考慮在香港上市，已就潛在上市事宜與財務顧問進行內部和外部討論。

去年哪吒汽車與香港科技園簽署合作備忘錄，將在香港成立國際總部。今年 6 月，哪吒汽車母公司合眾新能源汽車股份有限公司向港交所遞交上市申請。

去年 12 月，香港科技園也與地平線簽署合作備忘錄，今年 3 月地平線向港交所遞交上市申請書，衝刺 IPO。