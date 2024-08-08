印度央行維持利率不變 以應對通膨 符合市場預期

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 13:47

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印度央行周四 (8 日) 連續第九次在政策會議上維持基準利率不變，因為通膨率仍高於目標水準，這一決定符合市場預期。

印度央行貨幣政策委員會 6 位委員中，有 4 位投票支持維持基準回購利率在 6.5% 不變，委員會也決定保留「撤回寬鬆」的政策立場，以幫助貨幣政策委員會專注於使通膨實現目標。

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印度央行總裁達斯 (Shaktikanta Das) 表示，貨幣政策堅持到底非常重要，並補充說印度的食品通膨仍然「頑固」居高不下。

達斯表示，印度經濟的彈性和穩定成長，使央行能夠集中精力將通貨膨脹率降至 4% 的中期目標，並強調物價穩定對於永續成長非常重要。

MPC 上次調整利率是在 2023 年 2 月，當時政策利率上調至 6.50%。 今年 6 月，年度零售通膨率在食品價格上漲的推動下，5 個月來首度上升，升至 5% 以上。

儘管如此，在近期全球市場情緒惡化，以及聯準會將在 9 月降息的預期更加堅定之後，投資人仍希望印度央行能夠軟化其對通膨的整體立場。

由於日本央行上周將利率提高至 2008 年以來最高，加上就業數據疲弱，人們對美國經濟衰退的擔憂加劇，全球股市和貨幣本周初暴跌。