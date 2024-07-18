印度股市市值晉升全球第4 長期投資4大題材正發光

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-18 19:00

印度股市連日創新高價位，自 6 月初選舉結果公佈後的波段低點起漲以來漲幅已逾 1 成，這也再度推升印度股市市值擴張並超越香港，晉升全球市值第四大市場。目前印股正有內需消費、金融深化、高階科技與基礎建設 4 大題材發酵，富蘭克林證券投顧建議投資人將印度股票型基金納入投資組合進行長期投資或持續定期定額累積部位。

富蘭克林證券投顧分析，四、五月在印度國會大選的不確定因素下，外資在印度股市期現貨作空，不但現貨大幅賣超，在期貨市場的淨空頭部位更創歷年最高水準，但選後莫迪新政府上任使不確定性降低，外資認錯重新歸隊，於期現貨市場同步轉多。著眼印度經濟成長與企業獲利動能強勁，且印股近年受惠於穩定的內資資金流入，股市波動顯著降低，建議投資人將印度股票型基金納入投資組合進行長期投資或持續定期定額累積部位。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪 · 拉加表示，印度向來就是全球品牌感興趣的市場，但由於過去營運環境不佳，印度並不以製造業聞名，但為創造更多就業機會必須吸引投資，莫迪總理第三任期的重點就是利用印度在全球供應鏈多元化中的地位吸引資，近幾年來印度在吸引跨國公司於中國以外尋求額外製造基地方面已有成就，最明顯的案例就是爭取台灣科技廠為全球領導品牌組裝手機產品，而這些印度公司的主要吸引力就是，擁有大量薪資低於中國普遍水準的技術勞動人口以及政策獎勵。

雖然以本益比而言印度市場看似評價水準偏高，蘇庫瑪 · 拉加認為，印度企業獲利週期強勁，擅於將本國強勁經濟成長轉化為獲利動能，而獲利即是股市走揚的基石。再者，觀察過去年市場的演變，可以發現民間企業崛起、擁有專業經理人管理的企業開始主導印度股市，民營企業擁有更好的公司治理、更高的風險承擔能力與更好的管理，民營企業佔指數權重提升、國營企業比重下滑，此為重大進展。

富蘭克林坦伯頓基金，同時也是印度首個註冊成立的民營共同基金，富蘭克林坦伯頓印度團隊的起源，實際就是印度共同基金產業的起源故事，團隊在印度三個城市擁有位專業投資分析師，能清楚地洞察在地新興趨勢，而由個國家的多名專業投資分析師組成的全球新興市場團隊則提供了全球投資視野。