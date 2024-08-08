摩根大通上調美國經濟衰退機率至35% 估9月、11月各降息50基點

鉅亨網新聞中心 2024-08-08 13:20

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摩根大通現在認為，美國經濟今年底陷入衰退的可能性為 35%，高於上月初的 25%。

以 Bruce Kasman 為首的摩根大通經濟學家，周三 (7 日) 在給客戶的報告中指出，美國的情況「暗示勞動力需求的疲軟程度超出預期，並且出現了勞動力流失的早期跡象」。其團隊也將 2025 年下半年經濟衰退的可能性保持在 45%。

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報告稱：「我們對衰退風險的預期略有提高，與我們對利率前景的更大重新評估形成鮮明對比。」

摩根大通現在認為，聯準會及其同業維持「長期高利率」的可能性僅為 30％，而僅僅兩個月前仍是 50%。

隨著美國通膨壓力下降，摩根大通預計聯準會將在 9 月和 11 月分別降息 50 基點。

小摩對衰退風險的調整，與高盛集團類似，高盛目前預計，未來 1 年內美國經濟衰退的可能性為 25%。

摩根大通經濟學家認為，「美國 / 全球經濟衰退的實現，幾乎肯定會導致央行迅速寬鬆」。