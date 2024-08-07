不需緊急降息 ！大摩：美國經濟未見衰退 全年仍預期降息3碼

鉅亨網編譯許家華 2024-08-07 13:11

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儘管上周非農就業數據公布後，美股大跌，市場就聯準會 (Fed) 降息積極定價，但摩根士丹利分析師堅持認為，美國經濟沒有經歷衰退。

摩根士丹利周二在其《Global 360》報告中仍預測 2024 全年將降息 3 次達 75 個基點，與其「經濟並未下滑」的觀點一致。

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儘管與市場預期相比，摩根士丹利降息 3 次的預測最初看來似乎太激進，但他們指出，非農業就業和核心個人消費支出通膨的近期趨勢使其預測更加明朗。

去年下半年消費者成長約莫 3%，但今年下半年預計將降至 2% 以下。摩根士丹利分析師認為，這種減速對於需求軟化和通膨降溫至關重要。摩根士丹利表示，雖然將密切關注消費狀況，但預計不會更嚴重放緩。

無獨有偶，美銀周二報告指出，以過往歷史來看，聯準會實施會議期間降息 (緊急降息) 的可能性極低。

美銀分析指出，自 1987 年以來，僅緊急降息過 9 次，而且都是由嚴峻的經濟或金融市場狀況引發的，例如為了應對 COVID-19 全球大流行疾病、科技泡沫和 1987 年崩盤等資產價格泡沫的破裂，以及全球金融危機 (GFC)、長期資本管理 (LTCM) 危機、俄羅斯金融危機以及 9/11 攻擊等戰爭行為。

分析師指出，這些降息是在「成長面臨明顯下行風險」的情況下發生，當時聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在聲明中曾提及「金融市場狀況不穩定」、「經濟前景疲軟以及成長下行風險增加」以及「許多國家的經濟活動受到干擾」等情況。

另外，具有系統重要性的大型金融機構倒閉後也可能導致 Fed 緊急降息，包括長期資本管理公司 (LTCM)、二房風暴引起的次貸危機，以及雷曼兄弟倒閉等事件。

過去因股市大跌而緊急降息的例子包括：1987 年股市崩盤，當時跌約 30%、科技泡沫破裂期間股市下跌 40%，COVID-19 期間股市下跌 33%，全球金融危機期間股市下跌 55%。