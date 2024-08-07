IKKA-KY上半年獲利年增逾4.7倍 EPS 3.3元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-07 17:47
汽車零組件大廠 IKKA-KY(2250-TW) 今 (7) 日公布上半年財報，稅後純益 1.01 億元，年增高達 4.74 倍，每股純益 (EPS)3.3 元，為 3 個季度來高點，其中，第二季單季 EPS 為 1.77 元，各項獲利指標均較第一季營運成長。
IKKA 表示，受到主要客戶豐田汽車 (TOYOTA) 生產銷售回復正常水準帶動，營運穩定成長，隨著汽車銷售旺季到來，獲利力拚再上一層樓。
上半年豐田汽車集團 (TOYOTA) 整體銷售約 489 萬台，大幅高於第二名福斯汽車集團 (Volkswagen) 的 434 萬台，連續 5 年蟬聯全球上半年汽車集團銷售冠軍，尤其油電混合動力車 (Hybrid) 熱銷，於北美創下 138.7 萬台的銷量佳績，年增達 14.6%。
IKKA 認為，目前純電車相關基礎設施尚未普及，講求環保低耗且同為新能源車家族的 Hybrid 因其先天限制條件少，且技術成熟，極具競爭優勢。
IKKA 新加入的名古屋研發暨生產基地下半年起量產，在此同時，因應未來 AI 和機器人世代的來臨，IKKA 已啟動下一階段的布局，成立專案小組進行相關規劃，期待在汽車事業發展外，也在機器人產業找到新契機。
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