IKKA-KY上半年獲利年增逾4.7倍 EPS 3.3元

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IKKA 新加入的名古屋研發暨生產基地下半年起量產，在此同時，因應未來 AI 和機器人世代的來臨，IKKA 已啟動下一階段的布局，成立專案小組進行相關規劃，期待在汽車事業發展外，也在機器人產業找到新契機。