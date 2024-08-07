研華7月營收繳出雙增 工業、嵌入式二大事業群年成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-07 20:05

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工業電腦廠研華 (2395-TW)，今 (7) 日公告 7 月營收 50.31 億元，月增 2%、年增 4.3，其中，工業物聯網事業群、嵌入式物聯網平台事業群均較去年成長，累計前 7 月營收 335.54 億元，年減 14.51%。

研華表示，7 月營收以區域別來看，以中國、台灣、韓國及新興市場表現突出，年對年分別增長 13%、21%、30%、及 22%；北美則表現持平，不過歐洲及日本市場表現為年對年雙位衰退。

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事業群表現而言，工業物聯網事業群 (Industrial-IoT Group，IIoT) 及嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group，EIoT）表現最佳，年對年分別增長 8% 及 6%，然應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）及服務物聯網事業群 (Service-IoT Group，SIoT) 表現則為雙位數年減。