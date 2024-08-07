〈譜瑞法說〉Q3營收中位數季增13% 估明年PC出貨增7-9%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-07 15:44

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IC 設計業者譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (7) 日召開法說會，董事長趙捷表示，第三季是 PC 傳統旺季，受惠高速傳輸相關需求熱絡，將帶動營收呈現季增，以美元中位數來看約季增 13%，也看好明年在 AI PC 帶動下，PC 出貨量將年增高個位數 (7-9%)。

譜瑞 - KY 預估，第三季營收約 1.3-1.44 億美元，季增 7.5-19%，毛利率 42-46%，營業費用 3250-3550 百萬美元。

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趙捷說，自第二季底開始，有逐步看到 AI PC 的需求，預期該動能將延續，驅動第三季營收成長，尤其高速傳輸晶片需求強勁，也期待第四季營收大致與第三季相近，除了持續受惠 AI PC 趨勢，第四季還有聖誕節等銷售節慶，看好整體下半年 PC 相關業績會優於上半年。

觀察整體 PC 市場，趙捷認為，從公司與 OEM 客戶的預估來看，PC 明年出貨量將年增高個位數，市場普遍期待 AI PC 獲採用，有機會帶動規格升級潮等，將持續觀察 AI PC 新功能。

另外，趙捷也看好，筆電 USB4 的滲透率會逐步增長，譜瑞 - KY 也是英特爾 (INTC-US) 平台最主要的合作供應商，隨著英特爾大力導入 DP 2.1、USB4 以及 Thunderbolt 等，公司產品涵蓋相關規格，將跟隨整體市場一同成長。

毛利率方面，趙捷坦言，在低階面板領域持續面臨價格競爭壓力，儘管公司積極與晶圓廠持續洽談晶圓價格，但在地緣政治風險管控下，客戶有指定的晶圓廠，因此議價難度較高，但會持續與晶圓廠洽談，盡量降低成本，同時也會透過產品組合優化，去提升毛利率表現。