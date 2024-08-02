〈新唐法說〉Q2每股虧損0.05元 車用市場估再調整半年以上

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-02 16:58

MCU 大廠新唐 (4919-TW) 今 (2) 日召開法說會，董事長蘇源茂指出，第二季受一次性庫存減損影響，營運出現虧損，每股虧損 0.05 元，展望後市，坦言車用市場在經濟環境、中國市場競爭等不確定性因素下，庫存調整恐再延續兩個季度以上。

新唐第二季營收 82.28 億元，季減 2.84%，年減 8.1%，毛利率 34.3%，季減 7.4 個百分點，年減 6.15 個百分點，營益率 - 2%，較上季與去年同期轉負，稅後虧損 0.21 億元，較上季與去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.05 元。

蘇源茂說，新唐臺灣歷經過去一年的供應鏈庫存調整後，獲利已回到成長軌跡，但新唐日本則與去年有顯著變化，首先是年初全球汽車市場成長速度明顯放緩，尤其日本的傳統引擎汽車在中國市場受當地電動車排擠，生產量大幅減少，相關半導體需求也跟著下降，並面臨庫存調整，也對新唐日本車用 IC 的業績產生相當負面的影響。

從營運模式來看，新唐臺灣採用 IC 設計的營運模式，包括前端晶圓、後段封測都交由專業代工，而新唐日本前段交由合資工廠生產，後段封測也有一半以上是自有產能，因此當投片量減少時，無論是前段、後段都會面臨固定成本的壓力。

蘇源茂強調，新唐會更積極擴展業務，並重新規劃產能、技術與產品的配置，讓營運更有彈性、靈活應對市場需求上下起伏。