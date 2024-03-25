IKKA-KY名古屋新廠投產 電動車散熱零件將貢獻營收

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-25 13:30

汽車零組件大廠 IKKA-KY(2250-TW) 名古屋第三工廠於今 (25) 日開幕剪綵，未來二大成長主要產品電動車散熱水泵和剎車迴路控制系統均將在此投產，其中，散熱水泵預計年底開始貢獻營收，IKKA 目標營收將逐季走揚；法人預期，第一季獲利有望延續去年第四季水準，全年更將挑戰新高。

名古屋第三工廠開幕由 IKKA 董事長胡湘麒和小原正美社長帶領日本重要團隊，連同台灣母集團能率創新董俊仁和董俊毅董事長，在眾多台日重要貴賓參與下完成。

胡湘麒預期，名古屋新廠今年產值約 2-3 億元，下半年開始貢獻營收，而 2-3 年後可達 15 億日圓。

IKKA 名古屋新廠設廠前就已經接到訂單，既有 EPB 電子剎車模組訂單將在此擴產，供應客戶北美市場訂單增加，預期名古屋新廠今年可望達損平。

IKKA 說明，原日本總部鄰近日本壢木縣宇都宮市，離名古屋市約新幹線 3 小時車程，但因豐田汽車 (TOYOTA) 零組件營收占比超過 50%，為配合客戶新車開發速度，於名古屋市打造新工廠，此有助於就近進行新車用零件開發，也有利拉近與下游客戶緊密度。

豐田汽車自 2023 年下半年供應鏈問題緩解後，去年銷售量創下歷史新高，達到 1123 萬台，連 4 年居全球汽車銷售之冠。