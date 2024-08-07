〈房產〉2024上半年新北十大預售熱銷建案 這2建案每天成交逾2件

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-07 11:25

‌



房仲業者根據實價登錄統計 2024 上半年新北市十大預售熱銷建案的交易價量。其中，三重區「都廳大院 2」與中和區「META PARK」交易量均突破 400 件，分列一、二名，前十名榜單中，以淡水區「台北灣銀河」3 字頭房價最親民。

觀察 2024 年上半年新北市十大預售熱銷建案中，「都廳大院 2」以交易量 485 件居冠，儘管該建案平均單價已逼近 7 字頭，但當地優質地段的保值與增值潛力，仍吸引許多購屋族群入主。

‌



永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，「都廳大院 2」位於捷運先嗇宮站旁，享有出站即到家的地利優勢，透過捷運轉乘可快速串聯環狀線和機場捷運等，交通相當便利。加上位處新市政特區，鄰近新北市第二行政中心，未來東森電視總部進駐後，將帶來大量就業機會和購屋需求，區域發展可期，房市買氣佳。

排名第二的則是國建 (2501-TW) 中和區「META PARK」，交易量 425 件。陳金萍指出，「META PARK」距離捷運環狀線中原站與橋和站不遠，同時享有八里新店快速道路及北二高中和交流道聯外動線，交通機能便利。區域內匯集多家科技上市櫃公司，龐大的就業機會帶動居住需求；附近也有好市多、家樂福等可供採買，鄰近遠東世紀廣場，生活機能佳。再加上國泰建設與三井不動產雙品牌加持下，挹注「META PARK」交易動能。

觀察前十名榜單中，平均單價幾乎全數站上 5 字頭，三重區「RiVER PARK」與板橋區「久泰宸品」甚至逼近 8 字頭。陳金萍指出，三重區「RiVER PARK」位於三重右岸重劃區，距離北市僅一橋之隔，具備捷運三重站、機場捷運三重站雙捷交通優勢，加上鄰近三重舊市區，生活機能完善。同時擁有新北大都會公園水岸休閒景觀，加上國泰與三井聯手打造，即使平均單價逼近 8 字頭，仍受到不少購屋族青睞。

板橋區「久泰宸品」目前平均單價 77.6 萬元，是十大熱銷榜中價格最高的建案，陳金萍補充說明，「久泰宸品」鄰近捷運江子翠站，可透過華翠大橋、萬板大橋與華江橋通往台北市，還有台 64 線及新北環快串連新北各區，交通便利，不只區域客，也吸引北市購屋族跨區購屋，是換屋與置產族群購屋熱區，房價也獲得支撐。