〈房產〉股市大幅修正+房貸趨於緊縮 台房市資金恐卡彈
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-06 15:23
上半年房市風調雨順，房市資金充沛且股市頻創新高，不過下半年市場風雲變色，投資人面臨身家資產縮水，後面又遇到銀行房貸放款趨於緊縮，對於房市來說，上半年的資金行情已經產生變化，部分購屋人可能面臨資金卡彈的風險。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，原本預期下半年房市就是看股市看政策，現在股市已經一度出現高達 4000 點的修正，加上銀行房貸逐漸吃緊，整體放款環境已經不如上半年寬鬆，加上股市這波修正又急又快，投資人措手不急，可能手上資金多少出現虧損，再加上有些槓桿客受傷慘重，未來觀察是否多些房屋釋出，緩解目前市場供給吃緊的狀況，另外也可以觀察第三季一手市場的銷售狀況當作參考。
這波台股重挫與台股大漲、外資期貨大量放空、日股大跌、美國就業放緩引發衰退疑慮有關，股市大盤從最高點 2 萬 4416 點，一個月不到下修到最低 1 萬 9662 點，8 月 5 日甚至出現台指期跌停的恐慌狀況，融資追繳令齊發，波段融資已出現單日百億以上的砍單，由於跌勢又快又猛，短期投資人資產可能都受到影響，同時也會影響買方信心與資金能力，未來股市走勢仍會是影響下半年房市的重要關鍵。
曾敬德表示，這波不僅是部分購屋人自備款可能受損，銀行房貸趨緊也可能影響房貸成數與利率，銀行可能會更挑客戶放款，或者要爭取到地板價的難度都會增加，建議民眾購屋時應該先確認好房貸條件。
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