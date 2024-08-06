〈房產〉中科園區2361坪科技廠房委商仲公開標售 9/13開標

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-06 15:24

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商仲第一太平戴維斯受託辦理中部科學園區科技廠房公開標售，標的位於后里園區后科南路 32 號，建築物為地上 3 層樓工業廠房，建物面積 2,361.94 坪，基地面積為 2,515.39 坪，空間規劃有作業廠區、辦公空間與倉儲空間等用途，是中部科學園區稀有整棟廠房釋出，開標日為 9 月 13 日，預期將吸引半導體、光電產業與精密機械等廠商。

中部科學園區后里園區與台中園區，車程距離僅 20 多公里，是中部最主要的科技聚落，區內大廠林立。台積電持續擴大布局，奠定台中半導體產業鏈的關鍵地位，中科擴建二期園區預計今年底交地，將打造 2 奈米以下最先進製程。台積電的布局同步帶動多家外商半導體公司積極擴編台中辦公室空間，近期包括艾司摩爾、東京威力與科磊等半導體設備都選擇落腳在台中七期辦公大樓，國內外企業都看好台中半導體聚落的成長潛力。

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負責標售的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，2024 年以來團隊已完成新竹與苗栗科學園區的三筆廠房公開標售案，買家都為園區內的廠商，標售期間吸引更吸引超過 30 多組廠商評估，先進製程的科技業擴廠動能強勁。本次釋出的后里基地科技廠房，由日系企業精工打造，屋齡僅 12 年，建物規格以及維護情況優良。