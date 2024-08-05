〈房產〉抗通膨帶動置產買氣 北市大安信義7月成交年增4-5成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-05 14:51

台北市地政局公布 2024 年 7 月建物買賣移轉棟數資料，全市買賣移轉棟數為 2,953 棟，較去年同期增加 30.2%，較 6 月成長 12.8%。另今年 1-7 月總移轉數達 18,409 棟，較去年同期增加 23.1%，爲近 10 年來同期次高量。台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蘇金城表示，第二季是傳統旺季買氣旺盛，後續還有電價續漲議題，抗通膨的購屋需求持續向上推升中。

蘇金城表示，相較於台灣其他五都近年來的價量大增，台北市價量顯得鈍化，首購需求比例相對偏低、變化甚微；但在今年 4 月電價調漲後，物價上漲壓力大增，通膨危機浮現，資產配置抗通膨的需求愈來愈顯著，7 月登記移轉棟數中，市區精華區大安區及信義區，月增率分別為 22.4% 及 30.8%，年增率更高達 36.4% 及 52.2%，這兩區十分罕見雙率大幅成長，推測應與股市獲利購屋長期投資及抗通膨資產配置需求有關。

另位處市郊的文山區、內湖區與士林區，由於單、總價相對親民，因此受到不少中產階級青睞，買賣移轉登記棟數月增率分別為 37.9%、21.6% 及 21.2%，年增率分別為 33.5%、44.7% 及 27.9%，買氣也強。

蘇金城認為，台北市各行政區 7 月的登記數顯現遍地開花，除了市區及市郊買氣爆棚外，包括中正區、萬華區及南港區，年增率也都有 4 成以上水準；連過去交易相對清淡的北投區，年增率都出現將近 3 成成長。整體來說，僅有松山區及大同區較為低迷，大同區都更及危老建案相對較多，交易登記量變化大；松山區月增 1 成，年增率持平。7 月的絕對登記量仍以中山區居冠達 408 戶。