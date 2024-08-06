〈房產〉台股綠油油心慌了 一表看歷年股災後房市走勢
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-06 10:09
受各方利空衝擊，台股昨 (5) 下殺逾 1800 點，各界認為將影響房市，房仲業者觀察內政部資料，自 2003 年 SARS 以來歷次股災，當年度買賣移轉棟數與去年相比出現跌幅，惟 2003 年 SARS、2018 年美中貿易戰及 2020 年 COVID-19 數次股災，當年度買賣移轉棟數反而成長，顯示國內雖有「股房連動」情形，但股災與房市成交量並不一定正相關。
此一統計內容包括 2003 年 SARS 、2008 年金融海嘯、2011 年美債危機、2015 年中國股災及 2022 年 FED 停止 QE 等。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，今年上半年台股創新高，市場游資熱錢滿滿情況下，讓全台移轉棟數有感上升，惟下半年面臨股災，且國內各銀行房貸水位緊縮，加上政府仍維持打炒房態勢，房市能否延續買氣，有待市場觀察。
住商機構觀察自 2003 年 SARS 以來共 7 次股災，有 4 次股災當年度買賣移轉棟數出現下滑，其中與金融海嘯、美債危機、中國股災以及 FED 停止 QE 等國際經濟發展息息相關，徐佳馨分析，全球股災造成長時間經濟危害，衝擊國家整體發展，雖說當時平均房貸利率並不高，但投資人受創慘烈，致使房市交易量難有表現。
其中，最值得關注是 2015 年中國股災，當時隔年 (2016) 買賣移轉棟數僅 24.5 萬棟，創下歷史低點，主因是「房地合一稅」初上路，重挫房市信心，交易量急縮，不過隔年因諸多區域房價盤整吸引買方回籠，加上當時並無打房新政，不動產市場立即谷底回升。
另外，若觀察近年全球天災如 SARS、COVID-19，當年度買賣移轉棟數表現卻是更勝去年，甚至有買氣延續至隔年的趨勢，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，2020 年 COVID-19 侵襲台灣，央行立刻降息 1 碼，且美國無限 QE(量化寬鬆)，導致市場熱錢豐沛，資金流入房市。
此外，2003 年 SARS 當時土增稅減半徵收刺激不動產交易，故 SARS 次年買賣移轉棟數高達 41.8 萬棟，可見政策與主要國家經濟策略對房市影響至深。
賴志昶認為，不少民眾認為股市重挫可間接衝擊房市，期待搶進房市低點，不過房地產因為變現速度慢，雖說確有「股房連動」情形，惟房市表現總是慢半拍，且由於房市物件流動性低，市場傳聞投資客「賣房救市」恐怕遠水救不了近火，難有「拋售潮」出現，加上市場仍面臨「房地合一稅 2.0」、預售屋禁轉售等閉鎖期影響，整體供給量低，購屋者若非事後諸葛，難抓到真正低點進場，惟未來除卻股市震盪、美國大選等因素，目前銀行限縮房貸的隱憂仍在，購屋者除看大環境外，不彷多注意個案環境與條件，並備妥充足銀彈，才能在危機入市，買到真正具優勢的好屋。
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