美股主要指數期貨跳水 道指期跌逾900點、那斯達克100期貨下挫5%
鉅亨網編譯段智恆 2024-08-05 20:25
美股周一 (5 日) 開盤前三大主要指數期貨全面下挫，道瓊指數期貨跌逾 900 點、標普 500 指數期貨和那斯達克 100 指數期貨分別下跌 3.5% 與 5.11%。
受疲軟的美國就業及經濟數據打擊，再加上日元飆升和中東地緣政治緊張局勢，全球投資者的信心受挫，全球股市繼續遭重挫，加密貨幣也慘遭拋售，大宗商品走跌。
全球股市恐慌崩盤之際，「股神」巴菲特在「大甩賣」。近日巴菲特公司對美銀 (BAC-US)「十二連清倉」，也將頭號持倉蘋果 (AAPL-US) 大幅減持。
華爾街分析師普遍認為聯準會 (Fed) 勢必降息但次數有限，同時看好債券市場機會。分析師提醒投資人對科技股保持謹慎，並對市場情緒的轉變和匯率波動保持警覺。年底前，市場波動或許更加激烈。
交換利率市場定價顯示，在 9 月 18 日的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議之前，預估 Fed 有 60% 的機率會在未來一周內緊急降息。
全球主要指數周一紛紛遭到拋售：
- 日本股市領跌全球市場，日經 225 指數收跌 12%，創史上最大單日跌幅；東證指數收跌 12%，創 1987 年來最大單日跌幅，盤中多次觸發熔斷機制。上述股指自 7 月高點回落超 20%，勢將進入技術性熊市。
- 韓國 KOSPI 指數收跌 8.8%，創 2008 年以來最大跌幅，盤中曾觸發熔斷。三星跌逾 10%，創 2008 年以來最大跌幅。
- 台股收跌 8.4% 刷新單日跌幅紀錄，創下 1967 年以來最大跌幅，台積電 (2330-TW) 下跌近 10% 領跌大盤。
- 加密貨幣集體下跌，比特幣跌破 5 萬美元，24 小時內跌 15%。過去 24 小時，爆倉金額超過 10 億美元。
- 避險情緒高漲，全球債市及日元、人民幣等受到投資人青睞。美國 2 年期公債殖利率下行 8 個基點；日本 10 年期公債殖利率下行 16 個基點，日元大漲 2.7%；離岸人民幣兌美元升破 7.10，日內大漲逾 600 點，創去年 12 月以來新高。
- 大宗商品集體走低。現貨白銀日內跌幅達 5%；現貨黃金跌 2%，跌破 2,400 美元關口；倫敦期銅跌破 9,000 美元，日內跌逾 3%；國際油價日內跌逾 1%。
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