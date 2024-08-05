美股主要指數期貨跳水 道指期跌逾900點、那斯達克100期貨下挫5%

美股周一 (5 日) 開盤前三大主要指數期貨全面下挫， 道瓊指數 期貨跌逾 900 點、 標普 500 指數 期貨和 那斯達克 100 指數期貨分別下跌 3.5% 與 5.11%。

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華爾街分析師普遍認為聯準會 (Fed) 勢必降息但次數有限，同時看好債券市場機會。分析師提醒投資人對科技股保持謹慎，並對市場情緒的轉變和匯率波動保持警覺。年底前，市場波動或許更加激烈。