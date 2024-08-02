路透調查：日本第二季GDP將重返成長 有利進一步升息

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 11:46

路透調查：日本 Q2 GDP 將重返成長 進一步升息更有底氣

路透社最新調查顯示，由於工廠生產和消費回升，日本經濟在經歷第一季萎縮之後，第二季可望反彈，將有助於日本央行進一步升息。

根據路透社調查的經濟學家的預測中位數，日本 4 月至 6 月的國內生產毛額 (GDP) 預計將成長 2.1%，從上一季的萎縮 2.9% 反彈。

調查還顯示，由於企業在春季工資談判中提出的大幅加薪，有助提升家庭收入，私人消費可能因此增加 0.5%，這是五個季度以來的首次成長。

瑞穗研究技術公司經濟學家 Saisuke Sakai 表示，雖然全球需求放緩和通膨上升，恐繼續拖累日本經濟復甦腳步，但可望因工資強勁增長和汽車產量回升而得到提振。

調查指出，第二季企業資本支出預計可望從上季的負成長，回升至成長 0.9%，這突顯了日本央行的觀點，即強勁的企業支出將支撐經濟成長。