日銀再升息景氣正向 法人看好日股長多再奏凱歌

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-01 11:53

跟隨美國科技股動盪走勢，日股 7 月也進入修正期，第一金投信表示，日銀會議 31 日公布最新利率決策，基準利率調升到 0.25%，同時宣布每季購買日本公債規模縮減約 4000 億日元，為日股增添新火花，日銀貨幣政策趨緊反應景氣正向再次確認，加上日元快速升值，後勢仍將有利內需與股價正向表現。

第一金量化日本基金經理人黃筱雲說明，6 月日本核心 CPI 年增率達 2.6%，物價成長率高於 2% 已連續持續 27 個月，加上今年企業調薪已有全面共識，整體景氣成長正向，利率連兩度上調為 2007 年 2 月以來首見，日元頽勢全面扭轉，日本內需動能與股價後市表現持續可期。

黃筱雲表示，受到美國政治局勢不確定因素干擾，今年漲幅耀眼的亞洲股市，包括台股、日股都在短線面獲利調節賣壓，不過，以日股而言，日本經濟擺脫長期通縮、成為美中抗衡的受惠國，加上東證推動公司治理提升日股評價，雖然有美國外在變數，與日銀緊縮等內在因素，不過日股長多格局並未改變，近期日股大幅拉回後重見反彈之姿，提供空手投資人進場投資好機會。

此外，Bloomberg 統計資料顯示，今年以來漲幅前五強的日股產業包括：保險、銀行、石油煤製品、證券、躉售銷售等，金融、原物料、大宗銷售等是市場強勁領漲標的，漲幅最高達六成以上。

進入 7 月的全球股市震盪期，防禦類股展現韌性，漲幅前五強產業包括：製藥、營建、食品、不動產與陸運等，產業表現與年初冏異，內需標的行情接棒逆勢上揚，單月漲幅最高達 5%。

即將在 8 月下旬進行募集第一金量化日本基金，強調採取雙量化投資模型進行選股及風險預測，第一金量化日本基金協管經理人高若慈指出，近期不僅政治變數影響金融市場，包括：美股、台股、日股都見較大波動，同時也出現大小型股投資風格轉變，及不同產業類股輪動表現。