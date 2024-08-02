日央行前官員：日銀政策大轉彎 10月升息機率非常高

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 11:05

曾負責貨幣政策的前日本央行官員 Kazuo Momma 表示，日本央行本周的重大政策轉變，讓 10 月升息的機率非常大，也提高了每季升息的可能性。

Kazuo Momma 認為，日本央行現在的立場似乎是，由於利率極低，若經濟無受到重大衝擊，就可以繼續升息。目前利率來到 0.25%，仍遠低於最近的 2.6% 核心通膨水準。

Kazuo Momma 進一步指出，雖然 10 月升息機率很大，但由於物價與消費者支出等的不確定性仍高，明年 1 月及四月是否再度升息，將取決於當時的經濟情況。

隨著日本央行會議後發出的鷹派訊息後，Kazuo Momma 的言論可能促使日本央行觀察家重新調整對利率走向的看法。