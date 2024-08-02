日央行前官員：日銀政策大轉彎 10月升息機率非常高
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 11:05
曾負責貨幣政策的前日本央行官員 Kazuo Momma 表示，日本央行本周的重大政策轉變，讓 10 月升息的機率非常大，也提高了每季升息的可能性。
Kazuo Momma 認為，日本央行現在的立場似乎是，由於利率極低，若經濟無受到重大衝擊，就可以繼續升息。目前利率來到 0.25%，仍遠低於最近的 2.6% 核心通膨水準。
Kazuo Momma 進一步指出，雖然 10 月升息機率很大，但由於物價與消費者支出等的不確定性仍高，明年 1 月及四月是否再度升息，將取決於當時的經濟情況。
他還說，日銀政策反應機制有巨大的變化，這是因為日元疲軟以及薪資成長差異，就連他自己也不得不大幅調整觀點。
隨著日本央行會議後發出的鷹派訊息後，Kazuo Momma 的言論可能促使日本央行觀察家重新調整對利率走向的看法。
彭博社 1 日進行調查，受訪的 41 名經濟學家中，有 68% 預計今年內會再升息，12 月的比率最高為 44%，其次是 10 月的 24%，另有 20% 的人預計明年 1 月才會升息。
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