史上首次！美開始對比特幣戰略儲備立法 專家：弊大於利 政府恐干預

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 08:47

美國共和黨籍懷俄明州參議員 Cynthia Lummis 周三 (7 月 31 日) 提出一項具開創性的法案，要求美國政府購買全球 5% 的比特幣(BTC) 供應量，並持有至少 20 年，且這些數位資產只能用來償還美國國債。美國國債近日突破 35 兆美元大關。

Lummis 表示，隨著懷俄明州各地家庭努力應對飆升的通膨率，且美國國債達到前所未有的新高，現在是時候採取大膽措施，通過創建戰略性比特幣儲備，為子孫後代創造更美好的未來。

儘管 Lummis 承認她的法案不太可能在今年大選前獲得通過，但她認為，人們對比特幣儲備日益增長的政治興趣反映出一種「典範轉移」。比特幣已成今年美國大選一個主要的競選議題。

Lummis 的法案代表美國政府迄今所提出最積極的比特幣採用提案，即使前景尚不明朗，但此舉將使比特幣作為一種經濟資產的合法化。她也樂觀地認為，隨著比特幣越來越接近政治主流，其他以比特幣為重點的法案今年仍有可能通過。

該法案強調了比特幣的優勢，並稱美國購買和長期儲存大量比特幣可增強美國的金融狀況，避開經濟不確定性和貨幣不穩定的風險，將比特幣納入美國國家資產多元化，可以增強金融韌性，使美國走在全球金融創新的前沿。

Lummis 這項雄心勃勃的提案也得到獨立參選人小羅勃甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 等政治家的回應。小羅勃甘迺迪也呼籲每天購買 500 個比特幣，直到累積 400 萬個比特幣儲備。

然而，一些市場分析師反對美國比特幣戰略儲備 (SBR)，理由是政府可能對加密貨幣產業進行干預。