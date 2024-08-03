伊朗情報部長：以色列暗殺政治領袖哈尼雅前 獲美國允許

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-03 13:03

伊朗情報部長哈提卜周五（2 日）表示，以色列在暗殺哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）前，已獲美國允許，伊朗代外長巴蓋里也說，以色列的行徑是犯罪，伊朗將動用合法自衛權回擊。

據伊朗《法斯通訊社》報導，哈提卜表示，以色列在擊斃哈尼雅之前，已經跟美國「通過氣了」。

哈瑪斯駐伊朗代表卡杜米周五也聲稱，以色列是在美方知情和同意的情況下，發動這次襲擊行動。美國政府是同夥，以色列總理尼坦雅胡在訪美期間獲美方允許，犯下這一罪行。

同一天，伊朗代外長巴蓋里表示，以色列侵犯了伊朗主權和領土完整，伊朗一定會使用合法自衛權懲罰以色列。

一位知情人士透露，哈尼雅周三在伊朗首都德黑蘭被暗殺，他是被兩個月前祕密藏進下榻處的炸彈炸死。

據《CNN》周四報導，消息人士表示，這枚炸彈大約兩個月前被人藏進哈尼雅下榻的賓館，行凶者確定哈尼雅進入賓館房間後，就遠距引爆炸彈。

這家賓館由伊朗伊斯蘭革命衛隊經營與保護，位於德黑蘭北部高級社區。