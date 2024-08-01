連兩周拋售！外資上周大賣日股 淨賣超1.58兆日元 創十個月新高

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-01 17:08

日股今 (1) 日因日元(USDJPY) 狂升而暴跌，日經 225 指數一度跌深逾 3%，且最新數據顯示日元持續走強，加上全球科技股賣壓罩頂打壓投資人信心，日股在 7 月 26 日為止當周出現大量外資流出的情形，連兩周淨賣超。

根據日本證券交易所數據，外資在上周淨賣超 1.58 兆日元 (105.3 億美元) 的日本股票，資金流出規模創去年 9 月 29 日當周以來之最。

其中，外資上週賣出約 1.01 兆日元的衍生性合約，為去年 10 月 6 日單周最大的淨賣超規模。

東證指數上周挫跌 5.64%，創 2020 年 3 月以來最大單週跌幅，主要受到科技股遭拋售，以及日元大幅升值引發對出口商獲利前景擔憂的拖累，日經 225 指數上周下跌 5.98%。

日本央行 (BOJ) 周三 (7 月 31 日) 將利率提高至 15 年來新高，並宣布如何減少巨額債券購買的細節，日元兌美元今日激升至 148.48 日元附近，為今年 3 月 15 日以來的最高水位。

但即便外資逃離日股，但將資金移往日本長期國債。根據日本財務省的數據，在上周淨拋售 3527 億日元之後，外資購入約 12 億日元的日本長債，2.64 兆日元的短期債務工具則遭外資拋售。