OPEC+部長級會議維持減產政策不變 10月增產是否暫停取決油市狀況

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-02 00:20

石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 聯合部長級監督委員會 (JMMC) 於周四 (8/1) 線上召開，結果仍維持石油減產政策不變，包括打算從 10 月開始取消的一些成員國減產計畫。官員重申，會根據市場狀況評估是否暫停 10 月的增產計畫或持續減產。

OPEC + 在今年 6 月達成的政策要求一些成員國在 2024 年 10 月至 2025 年 9 月期間逐步取消每天 220 萬桶石油減產計畫。該組織也同意將先前每日 366 萬桶減產協議延長至 2025 年底。

根據 OPEC + 周四聲明，自願每日減產 220 萬桶石油的成員國重申會根據市場情況，逐步取消自願減產的計畫可能會暫停或逆轉。

由於對需求強勁的擔憂，國際油價已從 4 月每桶 92 美元以上的 2024 年高點跌至每桶 8​​2 美元以下，但本周中東緊張局勢加劇又替油價提供支撐。

俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 同日表示，目前的油價水準對俄羅斯、其預算和市場其他參與者來說都是適當的，並且補充說供需保持平衡。

阿爾及利亞能源部長 Mohamed Arkab 則表示，只要市場供應充足，影響石油市場的不確定性就不太可能持續太久，預料未來幾周石油需求將保持持續上升趨勢。

今年 6 月，沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王 (Prince Abdulaziz bin Salman) 曾表示，如果 OPEC 認為油市不夠強勁，可能會暫停減產或逆轉增加產能。

周四的聲明還提到，JMMC 注意到伊拉克、哈薩克和俄羅斯在會議期間做出的完全遵守減產承諾保證。這些國家早些時候已經提交了彌補過去生產過剩的計畫。

一位 OPEC + 消息人士稱，JMMC 會議主席堅持要求成員國對產量彌補計畫做出承諾。

JMMC 由沙烏地阿拉伯、俄羅斯和其他主要產油國的石油部長組成，通常每兩個月舉行一次會議，可以向 OPEC + 提出產量政策建議。JMMC 下次會議將於 10 月 2 日舉行。