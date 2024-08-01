不僅懂得玩日本 也要學會投資日圓

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 15:00

日本長期低利率 日圓套利交易盛行

全球外匯市場 80% 集中在七種貨幣，包括美元、歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞士法郎、澳幣，其中，日圓是第三大最常交易的貨幣。由於日本是世界上最大的經濟體之一，而且東京是重要的金融中心，因此日圓具相對主導地位。

不過，過去 30 年來，日本經濟成長陷入低迷，導致日本央行在貨幣和債券市場上發揮了積極干預的角色，也賦予日圓交易的獨特屬性。與所有主要貨幣一樣，日圓估值很大程度上受到日本央行活動的影響。舉例來說，日本央行決定在 3 月 18 日升息並脫離負利率區間後，日圓持續承受賣壓，兌美元匯率於 4 月 29 日盤中達到 160 低點，其後才出現反彈上揚，多數人認為該反彈係日本央行介入所致。

日圓對美元走勢圖 資料來源：investing.com

日圓走弱原因 專家完整解析

日本央行今 (2024) 年 3 月宣布結束負利率，並計畫開始縮表，但日圓兌美元卻貶破 160 關卡，芝商所董事總經理兼首席經濟學家 Erik Norland 認為，負利率終止並非日圓近期疲軟的唯一原因，日本央行利率遠低於其他央行也是原因之一。其他主要大國的央行都已升息 400-500 個基點，但日本央行至今僅升息約 15 個基點。

日本央行不願進一步升息的原因，Erik Norland 分析，可能在於日本的槓桿比率遠超他國。根據國際清算銀行 (BIS)，日本的公部門債務為 GDP 的 220%。日本私部門與公部門的債務加總則超過 GDP 的 400%，相較之下，歐元區、美國和英國約落在 250%。

再者，也可能是害怕升息會提高債務融資成本，進而擴大日本政府的債務赤字；另一方面也是擔心升息可能加重日本私部門的財務壓力，畢竟公司債總規模已超過 GDP 的 115%。此外，日本通膨上揚是在美國和歐洲消費者物價開始上漲後才出現，高峰值也不如全球其他國家。這可能也解釋了日本央行為何這麼晚才開始升息，態度又如此謹慎。

Erik Norland 指出，有鑑於日本央行的目標利率區間目前落在 0 到 10 個基點，日本遠期利率市場認定接下來利率會進一步提升。然而，考慮到日本債務水準及日本回歸正通膨一事的不穩定性，日本的利率交易者並不認為該國會像其他國家一樣出現高達 200-500 個基點的升息，而是認為日本央行會將政策利率調高到 0.5%。如果日本央行真的在其他央行開始放寬時採取緊縮政策，這可能會為日圓帶來支撐，協助日圓結束多年來的熊市。

日圓外匯交易方式比一比

最常見的日圓外匯投資有買賣現貨、外匯期貨、外匯保證金、外匯差價合約等四種方式，買賣日圓現貨是大家最熟知的投資方式，日圓貶值時買進，升值時賣出，賺取中間的匯差，不過，現貨買賣只能進行「先買後賣」單向操作，無法多空操作及具備槓桿效果，交易也必須配合銀行營業時間，相對而言，靈活度不如外匯期貨高，外匯期貨可以 24 小時交易，且多空皆可，加上具有到以小搏大的效果，因而成為許多外匯交易者青睞的投資方式。

外匯期貨在任何時候，交易所報價都是公開透明的，監管也十分嚴格。以芝商所 (CME) 電子交易系統為例，會依照先進先出原則將相同出價者依序撮合，這使得競爭更加公平。無論是商業銀行、投資銀行、避險基金、商品交易顧問、自營商、貨幣管理公司，甚至一般投資人，也無論下單量的大小，都有機會接觸到相同價格。不過，外匯期貨有交割日期限制，合約到期日時，投資人必須以實物交割或進行結算結清。

外匯保證金及外匯差價合約同樣具有槓桿作用及多空操作特點，與外匯期貨最大不同是，多屬於場外交易，沒有像期貨公開的交易所，透明度不如外匯期貨高；不過兩者都沒有到期日限制，投資人可以自行決定持有期限，交易彈性則較外匯期貨高。

外匯保證金如同股票融資融券，投資人先存放一筆保證金於金融機構，再進行放大倍數的外匯投資。也因外匯保證金多為場外交易，不同銀行或者經紀公司可能會給予客户不同報價。

外匯差價合約則由網路經紀商磋商買賣雙方而無須公開，可能產生資訊不對稱、價格不透明等問題，信用風險也必須由投資人自行承擔，加上政府監管有限，因此，必須慎選合法合規且規模大、歷史久、知名度高的交易商，以規避場外交易風險。

日圓外匯投資方式

對於投資人而言，如果想要享有公開透明的報價以及長久的信用擔保，外匯期貨市場是不錯的選擇，交易方式也很簡單，以芝商所日圓期貨 (台灣商品代號 YJ) 為例，假設看好日圓後市，買進一口日圓期貨成交 6414.5，上漲至 6418.5 賣出，總計獲利為 50 美元；倘若看空日圓後市，賣出一口日圓期貨成交 6433，結果看錯方向，日圓不跌反漲，於 6439 停損，則總計虧損 75 美元。損益計算如下：

Step 1. 開立期貨戶

目前康和、華南、富邦、元富、永豐、元大等期貨公司，均可交易芝商所產品。因此，先找一家你中意的期貨商開設期貨帳戶。現在幾乎每家期貨商均有提供線上開戶服務，只要備妥個人相關證件資料，在家用手機或電腦即可輕鬆完成開戶作業。

Step 2. 期貨入金

Step 3. 下單交易