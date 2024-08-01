受益日元疲軟 豐田汽車第一財季營業利潤年增17%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:40

豐田汽車公司周四 (1 日) 公布，截至 6 月底的第一財季營業利潤年增 17%，達到 1.3 兆日元 (約 87 億美元)， 大致符合分析師預期。主要得益於日元疲軟和北美需求強勁，抵消了日本國內市場銷量和產量下滑的影響。

豐田維持本財年營業利潤預期為 4.3 兆日元，低於接受媒體調查的 18 位分析師平均預期的 5.3 兆日元。

儘管政府調查發現，豐田有 7 款汽車沒有獲得大規模生產的適當認證，引發了持續的混亂，但分析師仍預計，這家汽車製造商今年將實現創紀錄的利潤，達到 5.3 兆日元。

豐田表示，第一財季營收增長了 12%，達到 11.8 兆日元，並將本財年營收預期維持在 46 兆日元不變。

儘管利潤走上正軌，但仍有潛在疲軟的跡象，特別是近期風波可能對長期公司聲譽造成打擊。