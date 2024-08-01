受益日元疲軟 豐田汽車第一財季營業利潤年增17%
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:40
豐田汽車公司周四 (1 日) 公布，截至 6 月底的第一財季營業利潤年增 17%，達到 1.3 兆日元 (約 87 億美元)， 大致符合分析師預期。主要得益於日元疲軟和北美需求強勁，抵消了日本國內市場銷量和產量下滑的影響。
豐田指出，混合動力車在北美暢銷，彌補了日本和中國對豐田汽車的低迷需求。同時，日元疲軟有助於提高汽車製造商的本國貨幣收入。
儘管政府調查發現，豐田有 7 款汽車沒有獲得大規模生產的適當認證，引發了持續的混亂，但分析師仍預計，這家汽車製造商今年將實現創紀錄的利潤，達到 5.3 兆日元。
儘管利潤走上正軌，但仍有潛在疲軟的跡象，特別是近期風波可能對長期公司聲譽造成打擊。
豐田在 2024 年前六個月的全球銷量下降 4.7%，至 520 萬輛，在日本和中國的銷量下滑最為明顯。這在很大程度上是由於普銳斯和其他車型的大規模召回，以及來自中國比亞迪等電動汽車製造商的競爭加劇所致。
- 如何讓AI投資組合更有效益?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇