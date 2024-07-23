豐田砸8068億日元買庫藏股 MUFG、SMFG等大股東蓄勢處分

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 14:57

日本汽車大廠豐田 (Toyota)23 日宣布，將投入 8068 億日元買回自家股票，收購價格每股 2781 日元，較 23 日收盤價 3109 日元折讓約 11%。

豐田周二表示，購買期間為 8 月 24 日至 8 月 26 日。

彭博社報導，三菱日聯金融 (MUFG) 、三井住友金融(SMFG) 等股東將提出申請；東京海上控股 (Tokio Marine Holdings) 與 MS&AD 保險集團 (MS&AD Insurance Group Holdings) 也有意加入釋出豐田股權的行列。

根據彭博彙編資料，三菱持有的豐田股票約價值 7000 億日元，三井的持股約 6200 億日元。近年來豐田的股票表現大好，去年漲了 43%，今年又再漲約 26%，讓大股東們認為是處分持股的好時機。

豐田今年 5 月宣布將砸 1 兆日圓實施庫藏股計畫，佔已發行股數比重 3.04%，買回期限為 2024 年 5 月 9 日 - 2025 年 4 月 30 日。

日本政府一直在推動日本企業解除交叉持股，這些股票是數十年來為鞏固往來關係所形成的，但是大型銀行和企業卻遲遲沒有採取行動。