仍為全球銷售王！受違規醜聞、陸車廠價格戰拖累 豐田上半年產量銷量齊降

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 09:09

日本最大車廠豐田周二 (30 日) 表示，該車廠上月全球產量大降，連 5 月下滑，但今年上半年銷量 516 萬 2442 輛，超過德國福斯 434.8 萬輛，連 5 年在上半年位居世界首位已成定局。

共同社報導，今年上半年豐田海外銷售動能良好，但認證違規導致的停產，以及在中國市場面臨的激烈價格戰等因素造成影響。

由於日本和中國汽車市場的銷量大幅下滑，導致豐田上半年全球銷量和產量下降，但在北美油電混合車銷量抵消這兩個市場的下滑數據。

豐田在日本銷量減少 32% 至 82 萬 3595 輛。豐田、大發、豐田自動織機的違規認證問題接連不斷，以及因應對召回，人氣車款 Prius 生產和出貨造成影響。此外，豐田旗下大發銷量更下滑 61.3%，該車廠在日本所有工廠此前曾停工。

根據豐田所公佈含大發和日野汽車在內的最新數據，今年上半年全球產量較年減 9.8% 至約 500 萬輛，全球銷量亦年減 4.7% 至 520 萬輛。豐田自己的全球產量也下降 12.9% 至 79 萬 5862 輛，這是自 2022 年 12 月以來的最大降幅。

海外銷售方面，由於歐洲和北美需求堅挺，銷量成長 3.1% 至 433 萬 8847 輛，創下歷史新高，其中在中國銷量因與當地廠商價格低廉的電動車廠持續競爭，包括高端品牌 Lexus 在內的豐田銷量減少 10.8%。

在中國汽車市場，由於中國電動車廠如比亞迪迅速搶得市佔並積極降價，產量下降 21.7%，這也代表豐田產量連續第五個月下降至少 20%。