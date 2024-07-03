豐田「神車」Camry 在中國降到只賣53萬了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-03 16:36

「現在只需要（人民幣，下同）12 萬多，就可以開走一輛凱美瑞（Camry）。」7 月初，北京一家廣汽豐田 4S 店銷售人員如是說。

據騰訊新聞旗下《棱鏡》周三（3 日）報導，一個工作日的午間，4S 店店內顧客小貓兩三隻，銷售人員三三兩兩站著。中午不是 4S 店繁忙時段，但各種寫著「火爆促銷」的牌子與門市冷清形成鮮明反差。

今年 3 月，廣汽豐田第九代凱美瑞正式上市。起售價是 17.18 萬，創下凱美瑞車型歷史最低價。其動力系統、智慧駕駛等領域，與第八代相比，都有不小的進步，這款車被稱為「史上最強一代的混動凱美瑞」。

豐田凱美瑞，曾被視爲「中年男人的神車信仰」，也是多年來「性價比之王」。早些年，擁有一輛凱美瑞，就相當於一隻腳踏進了小康社會。這款車也常年位居 B 級車銷量排行榜榜首，上市 40 餘年，累計銷量超過 2,500 萬台。

很難想像，這樣一款「神車」，價格竟然下探至 12 萬元（新台幣 53.9 萬元）區間。要知道，過去幾十年，20 萬元區間一直都是 B 級車的體面價格。

去年 3 月，為了清理庫存，並不暢銷的 B 級車雪鐵龍 C6 降價促銷，加上補貼，雪鐵龍 C6 共創版最低價格賣到了 12 萬。這件事多次登上熱搜，剛開始時，還有人連夜搭高鐵去湖北「搶車」。

如今，「神車」凱美瑞也悄悄地賣到 12 萬元，甚至未在市場上濺起一絲水花。

一位對廣汽集團有深入研究的人士分析，第九代凱美瑞上市的時候，很多人認為這款車會是豐田在價格戰裡最後一張王牌，與中國同級別純電車相比，無論是價格，還是品質，都有很強的競爭力。

但三個月過去了，這張王牌打出去，很快就被淹沒在白熱化價格戰中了。

第九代凱美瑞的銷量遠沒有達到預期，終端售價也遠低於指導價，且持續下探。

銷量承壓是凱美瑞不斷降價的主要原因。第九代凱美瑞上市前，這款車型的月銷量還未跌至 1 萬輛以下。去年 10 月至今年 1 月，凱美瑞在中國的月銷量分別為 21,514、19,783、22,688、16,352 輛。

但第九代凱美瑞上市後，凱美瑞的銷量連續跌破 1 萬輛大關，其中 3 月為 6,842 輛，4 月為 9,323 輛，5 月為 8,681 輛。