〈房產〉新青安上路滿周年 激勵北北桃新推成屋戶數年增20%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-01 12:35

台灣財政部在去年 8 月推出的青年安心成家購屋優惠貸款精進方案，也就是俗稱的新青安，迄今滿一周年，根據市調機構統計，可即買即用新青安的新成屋案，這一年來北北桃開案戶數達 2798 戶，比起前一年 2022 年 8 月到 2023 年 7 月的 2323 戶增長 20%。

此一現象顯示，全台除了整體房市走熱帶動外，新青安也給予建商一定程度的推案信心。

住展發言人陳炳辰表示，等同成屋版低自備方案的新青安，主要牛肉包括貸款年限長達 40 年，寬限期可享 5 年，房貸額度最高來到 1000 萬元，核貸成數最高 8 成，以及房貸利率不到 1.8%，而最受惠的莫過於總價 1500 萬元以內的產品，先前財政部亦指出近乎 8 成的新青安案件都是在此總價水位內。惟以台北市來說，新成屋要壓低到這價碼有一定難度，搭不上順風車就沒有強行推案必要，這一年來推出新成屋的可售戶數都在 50 戶以內，建商態度傾向保守。

相對之下，新北市與桃園市的房價在新青安方面就有表現機會，桃園市在這段時間的新成屋推案為 1070 戶，而新青安實施前一年則是 652 戶，成長了 64.1%。先前只有小檜溪重劃區推出超過百戶的指標案，迎來新青安的這一年度，包括中壢區、楊梅區、龜山區、觀音區都見戶數不少的指標案，不乏來到 100-200 戶，推升量體，又規劃出主流的低總、兩房產品。

新北市近一年來則有 1589 戶的新推成屋量，較之前增幅 14.9%，板橋區、三峽區、淡水區、三重區、五股區、鶯歌區皆有多戶數新成屋案推出，甚至超過兩百戶的指標案，且如淡水區淡海新市鎮的「和合海景」，和五股區、鶯歌區舊市區地帶的「紘盛小逸居」與「台北捷寶」，均是低總價的新青安適用款，還傳出順銷結案消息，建商如意算盤可見一斑。