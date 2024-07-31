〈房產〉高雄高總銷案推出 清景麟團隊與三地集團合作推200億元大案
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-31 13:04
全台房市正熱，清景麟建築團隊與三地集團 (1438-TW) 共同合作，在高雄前鎮區推出高總銷金額的建案「AI 慕光城」今 (31) 日開工，推出首期社區 1108 戶，個案總銷將達 200 億元，清景麟建築團隊創辦人林聰麟指出，這是他在房地產業從業 30 年的第 100 場開工典禮。
清景麟建築團隊創辦人林聰麟指出，「AI 慕光城」首期基地面積 2551.59 坪，將興建地下 5 層、地上 24 層的建築三幢，也是清景麟集團與三地集團聯手 SCDA 打造高雄亞灣新地標，而第二期同樣基地面積的個案也正在規劃中，今天也以充滿 AI 未來時尚科技感風格美學，打造別開生面的動土派對。
高雄近年轉型智慧城市成效卓越，南台灣科技廊帶，串連「亞灣 2.0」與「半導體 S 廊帶」兩大計劃，不只台積電 (2330-TW) 進駐，AI 生態系在高雄擴大發展，亞洲新灣區是高雄最具投資潛力的區域，鴻海 (2317-TW) 攜手輝達成立「AI 先進算力中心」；Cisco 思科宣布啟動「台灣數位加速計劃 3.0」，首站來到高雄亞灣區設立「AIoT 永續創新研發中心」， 多家國際大廠 IBM、信驊 (5274-TW)、Skymize 等相繼宣布投資高雄，帶動地方的新創量。
迎接高雄智慧城市邁向新里程，林聰麟並指強調，高雄 AI 產業崛起，亞洲新灣區以智慧科技帶動產業轉型，創造科技產業生活多元使用優質水岸環境，預期吸引產業進駐投資 550 億元，提供超過 4200 個就業機會，在晉升全球國際港灣城市行列的同時，更需要一棟能夠代言高雄城市的世界級偉大建築，「AI 慕光城」的誕生，以打造符高雄在地的年輕科技人需求。
「AI 慕光城」聘請新加坡建築巨擘 SCDA 國際建築團隊親自設計操刀，囊括世界各大建築獎項的 SCDA，林聰麟指出，此一建案由 SCDA 打造高雄亞灣新地標，將帶來全新視野與格局，與亞灣 AI 盛世共舞。
高雄「AI 慕光城」估計總銷達 200 億元，規劃爲 3 幢建築，規劃格局 2-3 房，包括 1104 戶住宅及 4 戶店面。
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