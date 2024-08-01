〈房產〉買氣穩 全台六都1-7月房市移轉年增28.5%續創11年新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-01 16:26

全台六都會區公布 2024 年 7 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 26,555 棟，月增 11.6%，年增 33.6%；2024 年前 7 月買賣移轉為 163,055 棟，與去年同期相比年增 28.5%，創下自 2014 年來的最高紀錄，房市買氣旺，全年交易棟數將上看 36 萬棟。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，2023 年 7 月平均地權條例剛剛上路，7 月移轉仍反映 5、6 月交易市況，當時景氣並未特別熱絡，因此 7 月的移轉棟數比較基期低，之後的年增率才逐漸轉正成長，而今年 5、6 月房市交易狀況暢旺，央行 6 月央行理監事會議宣布調整存準率不久，影響尚未發酵，加上仍有些預售屋完工過戶登記，因此帶動 7 月移轉棟數增加，全年相當有機會挑戰 36 萬棟。

曾敬德表示，上半年移轉出現大量年增，呈現價量齊揚表現，不過慢慢下半年房市不確定因素挑戰增加，未來資金與政策仍是影響房市兩大關鍵。

台股在 7 月初創下歷史新高紀錄，讓消費者信心轉強，房市交易熱度延續，加上部分縣市新屋交屋潮挹注下，六都 7 月建物買賣移轉量較 6 月增加逾一成。進一步觀察六都交易市況，台北市月增 12.8%，新北市月增 11.4%，桃園市月增 7.6%，台中市月增 26.3%，台南市是唯一量縮的都會區，較 6 月略減 3.5%，高雄市月增 7.3%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，與 6 月相比，台中市月增 26.3%，表現最為亮眼，主要受惠於北屯區月增 417 棟，而清水區與沙鹿區也各有 306 棟與 115 棟的增長，帶動台中市 7 月建物買賣移轉棟數來到近 6,000 棟的水準，創下 2016 年 1 月以來單月最高紀錄，表現最佳。而桃園市 7 月建物買賣移轉棟數為 4,993 棟，也創下連續 31 個月來單月新高。

另與 2023 年 7 月相比，2024 年 7 月六都建物買賣移轉棟數年增 33.6%，其中，台中市年增 53.8%，表現最為亮眼，台北市年增 30.2%，新北市年增 22.3%，桃園市年增 29.5%，台南市年增 26.3%，高雄市年增 38.1%，全數年增率均逾二成，顯示今年房市交易熱絡程度明顯優於去年同期。

陳金萍表示，今年 1-7 月六大都會區建物買賣移轉棟數表現，六都整體交易量合計為 163,055 棟，與去年同期相比年增 28.5%，創下自 2014 年來、11 年來最高紀錄，房市買氣旺。其中，台北市年增 23.1%，新北市年增 21.7%，桃園市年增 31.6%，台中市年增 25.2%，台南市年增 38.3%，高雄市年增 38.2%，南二都年增率均逼近四成，2024 年表現最為亮眼。

陳金萍說明，若再比較各都會區歷年 1-7 月建物買賣移轉棟數數據變化，台南市維持歷史新高水平，而高雄市創下自 2008 年金融海嘯以來的新高量，台中市 1-7 月交易量突破 3.1 萬棟，創 13 年新高紀錄，桃園市與台北市也都是 11 年、10 年來同期最高紀錄，今年房市買氣熱絡程度可見一斑。