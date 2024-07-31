〈房產〉銀行收縮房貸水龍頭及高房價不利買方 房市7月交易量受限

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-31 10:10

中信房屋總經理張世宗今 (31) 日指出，7 月房市的交易量相較於上個月，僅台中市有 2.9% 的月增，其他五都以及全台皆呈現月減狀態。近期各大銀行紛紛拉緊房貸水龍頭，對買方的購買能力造成了一定限制，再加上房價居高不下，現階段的買方普遍傾向觀望。

中信房屋統計 7 月份內部成交件數，7 月全台交易量相較於上月減少約 14.2%，較去年同期增加 0.5%。進一步觀察六都的成交量變化數據，台北市月減 14.9%、年減 4.1%；新北市月減 16.7%、年減 2.2%；桃園市月減 12.4%、年減 1.5%；台中市月增 2.9%、年增 3.5%；台南市月減 13%、年增 2.3%；高雄市月減 16.7%、年增 2.1%。

中信房屋總經理張世宗指出，反觀屋主，受惠於通膨預期、台商資金潮、科技產業投資等利多因素，多數屋主對後市發展仍然相當有信心，議價空間相對縮小。由於買賣雙方對市場認知無法達成共識，交易周期拉長、交易量減少也是在所難免的。另外，7 月受凱米颱風和暑假出國潮影響，出來看屋的民眾人數明顯減少，這也進一步導致了交易量的下降。

張世宗進一步指出，從今年 7 月的交易量年增幅變化來看，全台整體的交易量相對於去年基本持平，但在區域表現上，7 月份台中、台南、高雄的交易量與去年同期相比分別有 2.1%-3.5% 不等的成長，而北北桃地區則出現了微幅的交易量回落，區域表現呈現出「北減南增」的趨勢。這是因為中南部房價基期本就相對較低，近年又陸續傳出台積電等國內外知名科技大廠投資設廠的資訊，大量嗅覺敏銳的建商和購屋民眾都爭先到中南部插旗布局，帶動區域房市交易量能持續攀升。