〈房市〉兩大房仲7月交易量均呈月減年增 下半年變數多

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-31 18:36

第三季因為是颱風季節加上暑假出國人潮，緊接著民俗月的效應，往往是一年中的淡季，今年 7 月則受到颱風影響加上暢旺的出國需求，信義房屋 (9940-TW) 統計至 7 月 29 日，房市交易呈現月減少且較去年同期微增。永慶房屋統計 7 月全台車市交易量較 6 月減少 6%，但年增 13%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年下半年房市轉熱，整體比較基期拉高下，接下來年增狀況可能收斂。且未來影響房市最大的可能還是股市與政策，美國總統大選也是存有影響變數，下半年房市的確雜音比上半年多一些。

曾敬德指出，7 月美國大選期間發生意外，讓台股順勢創高後回檔修正，突發外在因素難免對購屋人信心產生短暫影響，加上颱風天少了兩個工作日，今年暑假仍有出國潮出現，機場甚至提醒國人提早 3 小時到機場避免延誤，種種因素影響下，7 月房市交易反映市場淡季出現月減狀況。

信義房屋統計 7 月交易狀況，成交最多還是總價 1000-1500 萬元，每 4 間交易就有接近 1 間落在此總價位帶，其次則是總價 1500-2000 萬元，占比約 2 成，其次則是總價 700-1000 萬元。台北市成交最多是總價 1500-2500 萬元，新北市、桃園市、高雄市則是總價 1000-1500 萬元成交占比最高，新竹則是總價 2000~2500 萬成交佔比最高，台中市以總價 1000~2000 萬交易最多。

而根據永慶房產集團統計，與 6 月相比，台北月減 6%，新北與桃園均減少 4%，新竹縣市月減 8%，台中月減 2%，而台南與高雄因颱風影響，是淹水重災區，房市交易量減幅度也是七都中最為明顯，台南月減 16%，高雄減少 12%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，一般而言，第三季是房市銷售淡季，因 7 月適逢暑假，民眾大都規劃出遊行程，房市交易相對清淡，加上颱風攪局，部分縣市出現淹水災情，讓民眾放緩看屋、購屋腳步，這也是台南與高雄房市交易量月減逾一成的主因。不過，觀察 7 月看屋量與 6 月差距不大，顯示民眾看屋意願仍強，只要物件符合購屋民眾需求，買賣雙方價格認知取得共識，成交機會大增。

若與去年 7 月同期相比，全台房市交易量年增 13%，台北年增 5%，新北成長 9%，桃園年增 15%，新竹縣市年增 4%，台中量增 22%，台南與高雄分別成長 11% 與 26%。陳金萍說，今年 7 月房市交易量表現仍較去年成長超過一成，顯見今年 7 月買氣雖較 6 月略減，但整體房市買氣仍明顯優於去年同期。