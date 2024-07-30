〈房產〉難敵房價高漲 雙北中高總價住宅市場交易坪數下滑

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-30 18:43

雙北市吸引眾多高資產族群定居，也帶動雙北區域內中高總價住宅市場的熱絡。房仲業者觀察雙北地區中高總價住宅近 3 年房市表現，數據顯示，近年高漲的房價亦衝擊中高總價住宅市場，出現單價高漲、坪數減小，以換取總價不漲、甚至下跌的「以空間換總價」現象。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市和新北市的住宅主流交易總價帶分別在 2000 -4000 萬元和 1000 -2000 萬元。為了觀察雙北地區中高總價住宅市場在近 3 年間的表現，針對台北市和新北市，永慶房屋分別以總價 4000 萬元以上和 2000 萬元以上的住宅交易作為調查基準。

統計數據顯示，雙北地區中高總價的住宅市場，出現明顯的「以空間換總價」現象。細觀台北市中高總價住宅的平均單價，3 年間上漲 4.7%、新北市上漲 11.3%；反之，平均坪數卻明顯減少，台北市的平均坪數 3 年間減少 11.3%、新北市減少 12.6%。

陳金萍分析，雙北地區是台灣房價最昂貴的區域，面對房價不斷上漲，許多購屋民眾只能犧牲空間換取總價不漲。因此雙北地區的中高總價住宅近 3 年間的平均總價，不僅沒有上漲，甚至還出現些微的跌幅，台北市平均總價下跌 7.2%、新北市下跌 3.1%。平均總價的不漲反跌，除了顯示民眾難以負擔高房價外，也意味著高總價的豪宅交易比例有所減少。

比較雙北地區中高總價住宅交易量占比近 3 年的變化，可發現台北市的占比從 2022 年 1-5 月的 15.3% 微幅下降至 2024 年同期的 13.9%，呈現略為下滑的狀況。但是新北市的占比卻呈現成長態勢，從 18.6% 上升至 20.4%。

陳金萍指出，近 3 年台灣房價明顯上漲，使新北市部分房屋總價跨越 2000 萬元中高總價住宅門檻，也讓中高總價住宅交易量占比的小幅增加。但在房價最貴的台北市，民眾的購屋負擔能力相當沉重，使得跨越 4000 萬元中高總價住宅門檻的交易件數較少，再加上台北市低總價的小宅產品盛行，導致台北市中高總價住宅占比出現微幅下滑的跡象。