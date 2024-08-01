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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Valaris Ltd(VAL-US)EPS預估上修至4.38元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 04:15

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Valaris Ltd(VAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.27元上修至4.38元，其中最高估值4.85元，最低估值2.8元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.85(4.85)1321
最低值2.8(2.8)6.7411.57
平均值4.1(4.08)9.8214.72
中位數4.38(4.27)10.1314.39

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值23.70億29.69億36.64億
最低值22.85億26.58億31.52億
平均值23.26億28.26億33.83億
中位數23.20億28.38億33.42億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.14-24.42-22.822.3311.51
營業收入20.53億14.27億12.32億16.03億17.84億

詳細資訊請看美股內頁：
Valaris Ltd(VAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVAL

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