鉅亨速報 - Factset 最新調查：Valaris Ltd(VAL-US)EPS預估上修至4.38元，預估目標價為95.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 04:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Valaris Ltd(VAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.27元上修至4.38元，其中最高估值4.85元，最低估值2.8元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.85(4.85)
|13
|21
|最低值
|2.8(2.8)
|6.74
|11.57
|平均值
|4.1(4.08)
|9.82
|14.72
|中位數
|4.38(4.27)
|10.13
|14.39
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|23.70億
|29.69億
|36.64億
|最低值
|22.85億
|26.58億
|31.52億
|平均值
|23.26億
|28.26億
|33.83億
|中位數
|23.20億
|28.38億
|33.42億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.14
|-24.42
|-22.82
|2.33
|11.51
|營業收入
|20.53億
|14.27億
|12.32億
|16.03億
|17.84億
詳細資訊請看美股內頁：
Valaris Ltd(VAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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