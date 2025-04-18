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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至6.93元，預估目標價為161.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-18 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.24元下修至6.93元，其中最高估值11.44元，最低估值2.5元，預估目標價為161.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.44(11.44)16.8520.4525.35
最低值2.5(2.5)6.97.4410.96
平均值6.88(7.08)11.6513.5818.16
中位數6.93(7.24)11.0712.8918.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,600.00億1,600.00億1,386.05億
最低值1,017.09億1,009.97億1,229.34億
平均值1,317.69億1,325.51億1,339.18億
中位數1,296.66億1,328.25億1,362.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-15.1315.2428.1223.6310.08
營業收入691.57億1,197.77億1,774.11億1,484.60億1,385.17億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMPC

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