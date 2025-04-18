search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：印孚瑟斯(INFY-US)EPS預估下修至0.8元，預估目標價為20.10元

鉅亨網新聞中心 2025-04-18 20:15


根據FactSet最新調查，共45位分析師，對印孚瑟斯(INFY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.82元下修至0.8元，其中最高估值0.87元，最低估值0.77元，預估目標價為20.10元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.87(0.87)0.971.08
最低值0.77(0.78)0.820.88
平均值0.81(0.82)0.880.94
中位數0.8(0.82)0.880.92

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值210.69億232.05億246.85億
最低值194.29億199.45億209.65億
平均值202.10億217.66億227.62億
中位數202.60億217.20億227.29億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.610.700.720.77
營業收入135.34億163.26億182.62億185.61億

詳細資訊請看美股內頁：
印孚瑟斯(INFY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSINFY

相關行情

台股首頁我要存股
印孚瑟斯16.145-2.62%

延伸閱讀


Empty