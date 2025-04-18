鉅亨速報 - Factset 最新調查：印孚瑟斯(INFY-US)EPS預估下修至0.8元，預估目標價為20.10元
鉅亨網新聞中心 2025-04-18 20:15
根據FactSet最新調查，共45位分析師，對印孚瑟斯(INFY-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.82元下修至0.8元，其中最高估值0.87元，最低估值0.77元，預估目標價為20.10元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.87(0.87)
|0.97
|1.08
|最低值
|0.77(0.78)
|0.82
|0.88
|平均值
|0.81(0.82)
|0.88
|0.94
|中位數
|0.8(0.82)
|0.88
|0.92
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|210.69億
|232.05億
|246.85億
|最低值
|194.29億
|199.45億
|209.65億
|平均值
|202.10億
|217.66億
|227.62億
|中位數
|202.60億
|217.20億
|227.29億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.61
|0.70
|0.72
|0.77
|營業收入
|135.34億
|163.26億
|182.62億
|185.61億
詳細資訊請看美股內頁：
印孚瑟斯(INFY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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