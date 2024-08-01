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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Graphic包裝材料控股(GPK-US)EPS預估上修至2.75元，預估目標價為34.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 04:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Graphic包裝材料控股(GPK-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.7元上修至2.75元，其中最高估值2.85元，最低估值2.34元，預估目標價為34.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.85(2.85)3.143.543.62
最低值2.34(2.3)2.32.43.38
平均值2.7(2.66)2.873.143.5
中位數2.75(2.7)2.93.283.5

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值91.69億98.16億102.27億104.04億
最低值87.19億84.64億86.33億96.22億
平均值90.17億91.64億95.16億100.13億
中位數90.40億92.08億95.85億100.13億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.700.600.681.692.34
營業收入61.60億65.60億71.56億94.40億94.28億

詳細資訊請看美股內頁：
Graphic包裝材料控股(GPK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGPK

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