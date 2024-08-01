鉅亨速報 - Factset 最新調查：Graphic包裝材料控股(GPK-US)EPS預估上修至2.75元，預估目標價為34.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 04:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Graphic包裝材料控股(GPK-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.7元上修至2.75元，其中最高估值2.85元，最低估值2.34元，預估目標價為34.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.85(2.85)
|3.14
|3.54
|3.62
|最低值
|2.34(2.3)
|2.3
|2.4
|3.38
|平均值
|2.7(2.66)
|2.87
|3.14
|3.5
|中位數
|2.75(2.7)
|2.9
|3.28
|3.5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|91.69億
|98.16億
|102.27億
|104.04億
|最低值
|87.19億
|84.64億
|86.33億
|96.22億
|平均值
|90.17億
|91.64億
|95.16億
|100.13億
|中位數
|90.40億
|92.08億
|95.85億
|100.13億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.70
|0.60
|0.68
|1.69
|2.34
|營業收入
|61.60億
|65.60億
|71.56億
|94.40億
|94.28億
詳細資訊請看美股內頁：
Graphic包裝材料控股(GPK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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