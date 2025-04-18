關稅戰反效果？民調：美國人對中國敵意不升反降

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-18 13:00

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皮尤民調中心（Pew Research）最新民調指出，視中國為敵人的美國人正在減少，此一民意轉變與川普挑起的貿易戰情緒形成鮮明對比。

民調顯示，對中國持負面看法的美國人比率出現了五年來首次「年度顯著下降」。2025 年此比率為 77%，較 2024 年下降了 4 個百分點，皮尤民調中心稱這反映出美國社會對中國態度整體趨於緩和。

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調查指出，三分之一受訪者將中國視為美國的敵人，比率低於去年的 42%。當被問及「哪個國家對美國構成最大威脅」時，42% 的美國人提到中國，但較 2023 年調查時下降了 8 個百分點。

研究人員在周四發布的報告中寫道，「美國人對中國的看法整體仍較為負面，但態度已有所緩和。」

這個結果頗為出人意料，因美國兩黨在對華政策上日益趨於強硬，普遍支持對中國採取更嚴厲措施，而川普又指責中國實行不公平貿易、掏空美國工業。

美中之間的針鋒相對已陷入僵局，並可能導致這兩個世界最大經濟體之間的大部分貿易被徹底摧毀。中方官員表示，除非川普政府以尊重的態度對待北京，否則他們不會與美方重啟談判。

調查也指出，46% 的美國人認為中美貿易關係對中國更有利。但對於提高對華關稅是否會給美國經濟或美國人生活帶來好處，這些受訪者持懷疑態度。