鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unum集團UNM-US的目標價調升至64元，幅度約7.74%
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 06:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Unum集團(UNM-US)提出目標價估值：中位數由59.4元上修至64元，調升幅度7.74%。其中最高估值70元，最低估值52元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Unum集團評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Unum集團今(1日)收盤價為57.53元。近5日股價上漲7.74%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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