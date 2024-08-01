search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unum集團UNM-US的目標價調升至64元，幅度約7.74%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 06:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Unum集團(UNM-US)提出目標價估值：中位數由59.4元上修至64元，調升幅度7.74%。其中最高估值70元，最低估值52元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Unum集團評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀1位。

Unum集團今(1日)收盤價為57.53元。近5日股價上漲7.74%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股UNM市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Unum集團57.535.99%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty